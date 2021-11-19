В России выявили 37 156 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 37 156 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений в стране с начала пандемии составило 9 257 068. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 19 ноября.

37 156 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 37 374 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и в Московской области (1777). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (17 случаев), Чукотском автономном округе (21 случай) и в Республике Калмыкия (34 случая).

За сутки скончались 1 254 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 261 589 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 37 004, общий — 7 956 254.

По данным оперштаба на 12 ноября, коллективный иммунитет в России вырос до 49 процентов. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 57 961 578 человек.