В России выявили 37 374 случая коронавируса

За сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 219 912. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 18 ноября.
37 374
новых случая COVID-19
выявили в России за сутки
Днем ранее в стране зарегистрировали 36 626 заражений.
Больше всего заражений зафиксировали в Москве (4062), Санкт-Петербурге (2645) и в Самарской области (1781). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (18 случаев), Чукотском автономном округе (19 случаев) и в Республике Калмыкия (35 случаев).