Врач назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковида

Врач-гематолог Ким: кто переболел COVID-19 в легкой форме, не защищен от тромбообразования

Врач-гематолог высшей категории Диана Ким назвала опасный даже для молодых россиян симптом постковидного синдрома. Она рассказала в интервью радио Sputnik, что среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови.

Такое осложнение, по ее словам, может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после коронавируса. От повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме, предупредила врач.

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«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — высказалась Ким.

В зоне повышенного риска также находятся люди, у которых до COVID-19 были проблемы с сосудами. Если тромбообразованиеэто произошло в мозге, то будет инсульт, объяснила врач. «В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — уточнила Ким, добавив, что после перенесенного коронавируса следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию, однако принимать лекарства нужно только под контролем врача.

Врач заключила, что самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции и ее последствий является вакцинация.

Ранее в ноябре главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что женщины чаще, чем мужчины, сталкиваются с осложнениями после перенесенного коронавируса. Риск осложнений при постковидном синдроме высок среди пожилых граждан, а также у тех, кто имеет хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, пояснил врач.