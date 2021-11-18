Российские ученые разработали препарат от новых штаммов COVID-19

Ученые ИМБ РАН разработали препарат от COVID-19, снижающий вирусную нагрузку в 100 тыс раз

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщил директор института Александр Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.

«Снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз»

По словам академика Макарова, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты». Моноклональные антитела, вырабатываемые иммунными клетками, можно получить практически для любого природного антигена и использовать для его обнаружения или очистки.

Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон" Александр Макаров

Макаров отметил, что эффективность нового лекарства доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

Первый отечественный препарат

13 ноября стало известно, что первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» и до конца 2021 года поступит в больницы. Об этом сообщила компания-разработчик «Промомед».

Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19 «Промомед» компания-разработчик препарата

Полноценное производство и поставки препарата в российские стационары начнется уже в декабре 2021 года. Отмечается, что многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.

Инновирон

Кроме того, ранее в ноябре стало известно, что в российской компании «Валента Фарм» создали собственное лекарство от коронавируса — инновирон. Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне, участие приняли 340 добровольцев в 13 медучреждениях. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.

По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, «Валента Фарм» сможет позиционировать инновирон и как препарат от гриппа и ОРВИ.

«Мир-19»

Еще один разработанный в России препарат против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика - 2021».

Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.

Скворцова заверила, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. В то же время «Мир-19» предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса.

Динамика заболеваемости в России

На данный момент в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Такую оценку развития пандемии коронавируса дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Динамика снижения роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в десяти российских регионах, рассказала Попова. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 2,5 процента. Также главный санитарный врач выразила надежду, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться. При этом, как отметила Попова, среди россиян старше 60 лет заболеваемость не снижается. Глава Роспотребнадзора призвала организовать прививочную кампанию для этой категории граждан максимально быстро.

О том, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в ряде регионов удалось снизить темпы роста заболеваемости из-за режима нерабочих дней.