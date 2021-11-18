Россия
 
Последние новости
Россиян предупредили о возможной нехватке картофеля
Метеозависимых россиян предупредили о рекордном падении атмосферного давления
В Польше призвали отказаться от «Северного потока-2» и не давать деньги Путину
Россиянка отдохнула в Египте и описала отель фразой «тут творится дурдом»
Вильфанд предупредил часть россиян об аномальном холоде
В России допустили увеличение штрафов для коммунальщиков 
Кормление сына спасло мать от смертельного заболевания
Поздравивший Путина украинский депутат назвал причину отдачи Крыма России
На Украине обвинили Меркель в признании легитимности Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские ученые разработали препарат от новых штаммов COVID-19

Ученые ИМБ РАН разработали препарат от COVID-19, снижающий вирусную нагрузку в 100 тыс раз
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Ученые Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом сообщил директор института Александр Макаров на совещании у президента России Владимира Путина по развитию генетических технологий, передает РИА Новости.

«Снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз»

По словам академика Макарова, новый препарат создан «на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе дельта- и гамма-варианты». Моноклональные антитела, вырабатываемые иммунными клетками, можно получить практически для любого природного антигена и использовать для его обнаружения или очистки.

Макаров отметил, что эффективность нового лекарства доказана лабораторными испытаниями, в том числе на животных.

Первый отечественный препарат

13 ноября стало известно, что первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» и до конца 2021 года поступит в больницы. Об этом сообщила компания-разработчик «Промомед».

Полноценное производство и поставки препарата в российские стационары начнется уже в декабре 2021 года. Отмечается, что многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.

Инновирон

Кроме того, ранее в ноябре стало известно, что в российской компании «Валента Фарм» создали собственное лекарство от коронавируса — инновирон. Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне, участие приняли 340 добровольцев в 13 медучреждениях. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.

По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, «Валента Фарм» сможет позиционировать инновирон и как препарат от гриппа и ОРВИ.

«Мир-19»

Еще один разработанный в России препарат против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика - 2021».

Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.

Скворцова заверила, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. В то же время «Мир-19» предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса.

Динамика заболеваемости в России

На данный момент в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Такую оценку развития пандемии коронавируса дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Динамика снижения роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в десяти российских регионах, рассказала Попова. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 2,5 процента. Также главный санитарный врач выразила надежду, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться. При этом, как отметила Попова, среди россиян старше 60 лет заболеваемость не снижается. Глава Роспотребнадзора призвала организовать прививочную кампанию для этой категории граждан максимально быстро.

О том, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что в ряде регионов удалось снизить темпы роста заболеваемости из-за режима нерабочих дней.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 в России
В России рассказали об исследованиях лекарства против COVID-19
В России создали собственное лекарство от COVID-19
Другие материалы рубрики
Россия00:0115 ноября

«Я понимал, что останавливаться нельзя»

Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
16:5217 ноября

В Общественной палате поддержали уголовную ответственность за фейки о COVID-19

16:2417 ноября

Россиян с ОРВИ проверят на коронавирус

16:2117 ноября

Врачи неоднозначно оценили денежное стимулирование за каждого вакцинированного

Россия00:0431 октября
Похороны Сталина

«Они боятся его даже мертвого»

60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
16:1517 ноября

Умер последний министр здравоохранения СССР

16:1417 ноября

Попова отметила максимальное снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

16:1217 ноября

В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 в России

Россия00:0130 октября

«Дом будто ножом срезало»

60 лет назад СССР взорвал «Царь-бомбу» — самую мощную в истории. Что помнят о взрыве очевидцы?
16:1217 ноября

Российский эпидемиолог допустил новое продление правил профилактики COVID-19

16:0917 ноября

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

16:0517 ноября

Создателя фестиваля «Кинотавр» госпитализировали в Москве

 
Россия
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
В Варшаве рассказали о ночных атаках на польскую границу
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Смертность от коронавируса в Европе продолжила расти
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек
Все материалы
Бывший СССР
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
Все материалы
Экономика
Зеленский рассказал главе ЕК о готовности снизить стоимость транзита газа
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Долг развивающихся стран рекордно вырос
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
«Роснефть» приобретет 37,5 процента акций НПЗ PCK в Германии
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Рост биткоина связали с угрозой американской экономике
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Дуэйн Джонсон захотел стать новым Джеймсом Бондом
Михаил Лавровский представил в Красноярске фрагменты трех новых балетов
Партнерский материал
Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать. Премьера.
Телеканал RTVI выпустил фильм о жизни и борьбе с вирусом
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Фонд Оксаны Федоровой запустил онлайн-конкурс для юных музыкантов
Бритни Спирс потребовала отправить ее мать в тюрьму
Виктора Пелевина нашли в Таиланде.
Раскрыты подробности жизни писателя, не появлявшегося на публике более 20 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Дибров объяснил свои слова о телезрителях-идиотах
Певица пожаловалась на хамство жюри музыкального шоу на НТВ
Мартиросян признался в стыде за свои первые выступления
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Эксперт положительно оценил решение суда по делу зрителей «Царьграда» и Google
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
BMW показала первое изображение гибридного M-кроссовера
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
Страховщики перечислили самые дорогие аварии в России
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
Porsche добавила в гамму Taycan седан и универсал в спортивной GTS-версии
Новый турбомотор и «робот»: первый тест обновленного Kia Ceed
Что изменилось после рестайлинга
У российского Volkswagen Taos появилась новая версия с автоматом
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
В Нижнем Новгороде показали археологические находки с места строительства трассы
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
В Улан-Удэ создали новое пространство для туристов
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Все материалы