В России зарегистрирован первый отечественный препарат для лечения коронавируса

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» и до конца 2021 года поступит в больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика «Промомед».
Когда начнутся поставки
Как сообщили в компании «Промомед», полноценное производство на базе АО «Биохимик» и поставки в российские стационары начнутся уже в декабре 2021 года.
Отмечается, что многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России осуществляется разработка лекарственного препарата для подавления размножения коронавирусной инфекции.
Он также сообщил о работе по созданию лекарства из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания препарата для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение трех-четырех месяцев они завершатся.
Кроме того, ранее в ноябре стало известно, что в России создали собственное лекарство от коронавируса — инновирон, разработчиком препарата выступила компания «Валента Фарм». Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.
Форма выпуска
Компания «Промомед» первой в мире смогла создать инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то, что порошок не растворяется в воде. Инъекции будут рекомендованы как более эффективная форма лечения пациентов в госпиталях.
Также разработан «Арепливир» для перорального приема, он включен в действующие рекомендации как при лечении дома под наблюдением врачей, так и в стационарах. Окончательное решение будет принимать Минздрав России при пересмотре методических рекомендаций по коронавирусу.
Оценка эффективности
Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев отметил, что до сих пор единственным препаратом для введения как инъекции было зарубежное средство, не только дорогое, но и малодоступное. Он подчеркнул, что появление эффективного отечественного противовирусного средства в виде уколов, которое станет широкодоступным, может преломить ход борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что лекарство против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.