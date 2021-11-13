В России зарегистрирован первый отечественный препарат для лечения коронавируса

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» и до конца 2021 года поступит в больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика «Промомед».

Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19 Промомед компания-разработчик «Арепливира»

Когда начнутся поставки

Как сообщили в компании «Промомед», полноценное производство на базе АО «Биохимик» и поставки в российские стационары начнутся уже в декабре 2021 года.

2021 в декабре «Арепливир» поступит в российские больницы

Отмечается, что многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России осуществляется разработка лекарственного препарата для подавления размножения коронавирусной инфекции.

Он также сообщил о работе по созданию лекарства из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания препарата для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение трех-четырех месяцев они завершатся.

Кроме того, ранее в ноябре стало известно, что в России создали собственное лекарство от коронавируса — инновирон, разработчиком препарата выступила компания «Валента Фарм». Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.

Форма выпуска

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Компания «Промомед» первой в мире смогла создать инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то, что порошок не растворяется в воде. Инъекции будут рекомендованы как более эффективная форма лечения пациентов в госпиталях.

Также разработан «Арепливир» для перорального приема, он включен в действующие рекомендации как при лечении дома под наблюдением врачей, так и в стационарах. Окончательное решение будет принимать Минздрав России при пересмотре методических рекомендаций по коронавирусу.

Оценка эффективности

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев отметил, что до сих пор единственным препаратом для введения как инъекции было зарубежное средство, не только дорогое, но и малодоступное. Он подчеркнул, что появление эффективного отечественного противовирусного средства в виде уколов, которое станет широкодоступным, может преломить ход борьбы с пандемией коронавируса.

Инъекционную форму препарата характеризует не только стопроцентная биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе Сергей Авдеев главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что лекарство против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований. Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.

