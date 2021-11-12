В оперштабе заявили о росте уровня коллективного иммунитета в России

Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России поднялся до 49%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России поднялся до 49 процентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

По данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета составлял 48 процентов.

Как уточнили в оперштабе, по состоянию на 12 ноября вакцинацию первым компонентом провели 63 124 096 раз, вакцинацию полного цикла — 57 961 578 раз.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что Россия сможет выйти из пандемии коронавируса в ближайшие 1,5-3 года — по его словам, результат будет зависеть от скорости выработки коллективного иммунитета. Он предположил, что COVID-19 отступит спустя 4-5 волн дельта-штамма, если не появятся более агрессивные варианты вируса.