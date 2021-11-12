В центре Гамалеи описали возможный сценарий развития пандемии в России

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн описал возможный сценарий развития пандемии коронавируса в России. Его слова в пятницу, 12 ноября, приводит «Газета.Ru».

Врач выразил мнение, что активная кампания по вакцинации населения в 2022-м году позволит серьезно замедлить распространение COVID-19, и эпидемия станет сезонной. «Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от "дельты"», — отметил Альтштейн.

Аналогичной позиции придерживается заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский. Он считает, что «в скором времени мы сможем победить пандемию», хоть опасность появления новых штаммов существует.

В сентябре Альтштейн предрекал рост числа зараженных коронавирусом в России из-за того, что граждане неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, отмечал он, в холодный сезон вероятность заболеть всегда повышается.

По данным на 12 ноября, в России за минувшие сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 992 595.