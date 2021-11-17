В Роспотребнадзоре оценили заболеваемость COVID-19 в России

В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Такую оценку развития пандемии коронавируса дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Динамика снижения роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в десяти российских регионах, рассказала Попова. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 2,5 процента. Также главный санитарный врач выразила надежду, что ситуация с коронавирусом в стране будет стабилизироваться.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России впервые за два месяца заболеваемость коронавирусом начала снижаться. По ее словам, ситуацию с COVID-19 стабилизировали принятые в России ограничительные меры.

По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, конец осени и зима в России будут непростым периодом для здравоохранения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Он добавил, что российское здравоохранение на фоне роста числа новых случаев коронавируса выстоит, но при этом его эффективность может снизиться.