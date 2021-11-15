Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 впервые за два месяца

Попова отметила снижение уровня заражаемости COVID-19 в России впервые за два месяца

В России впервые за два месяца заболеваемость коронавирусом начала снижаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, ситуацию с COVID-19 стабилизировали принятые в России ограничительные меры. Попова назвала их эффективными и добавила, что заболеваемость коронавирусом растет только в Амурской области.

При этом, как отметила главный санитарный врач, среди россиян старше 60 лет заболеваемость не снижается. Глава Роспотребнадзора призвала организовать прививочную кампанию для этой категории граждан максимально быстро.

О том, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что при этом в части российских регионов удалось снизить темпы роста заболеваемости из-за режима нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент Владимир Путин.