Попова назвала единственный регион России с ростом заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 растет только в Амурской области

Заболеваемость COVID-19 растет только в одном российском регионе — Амурской области. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«У нас только один субъект сегодня находится в фазе роста, имея превышение над российскими показателями, это Амурская область», — сказала она.

По словам главы ведомства, во всех остальных субъектах России отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, а также снижение количества заболевших в сутки.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы, в которых наблюдается максимальный рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю. Ими стали Сахалинская, Тверская, Амурская и Саратовская области.