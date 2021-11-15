Мурашко назвал регионы с максимальным ростом числа госпитализаций

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы, в которых наблюдается максимальный рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом за неделю. Об этом он сообщил в понедельник, 15 ноября, на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Стенограмма его заявления опубликована на сайте правительства.

По его словам, ими стали четыре российских субъекта: Сахалинская, Тверская, Амурская и Саратовская области. Мурашко подчеркнул, что рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, фиксируется менее чем в половине регионов.

Министр также отметил, что введенная ранее система QR-кодов показывает эффективность в борьбе с заболеваемостью COVID-19: число находящихся под наблюдением в России пациентов сократилось до 1,27 миллиона.

По данным оперштаба на 15 ноября, в России за прошедшие сутки выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии достигло 9 109 094.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666). Меньше всего — в Чукотском (20 случаев) и Ненецком (14 случаев) автономных округах.