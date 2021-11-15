В Минздраве усомнились в разумности платного лечения для непривитых от COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что платное лечение для непривитых — неразумный путь

Платное лечение для пациентов, которые не привиты от COVID-19 — неразумный путь. В эффективности подобной меры усомнился глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

По его словам, подобные призывы о платном лечении для непривитых звучат от тех, кто устал уговаривать людей вакцинироваться. Министр назвал такие высказывания эмоциональными.

По словам Мурашко, нельзя принуждать людей делать прививку. Необходимо побуждать людей, создавать систему мотивации к ведению здорового образа жизни.

«Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным, осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей», — заявил глава Минздрава.

Ранее Мурашко оценил эффект от использования QR-кодов во время пандемии. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает людям принять решение о необходимости вакцинации от COVID-19.