Названы две технологии по разработке препаратов для прерывания развития COVID-19

Иммунолог Александр Чепурнов назвал две технологии, по которым на сегодняшний день ведутся разработки препаратов от коронавируса, способных прервать развитие инфекции на ранних стадиях. В частности, ингибиторы протеаз тестируются в США и показывают себя довольно эффективно. Вторая технология — препарат на основе малых интерферирующих РНК — исследуется в России. Чепурнов назвал ее новейшей и заявил в беседе с «Лентой.ру», что никаких данных о ее эффективности пока нет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России завершается разработка отечественного препарата, который способен прервать развитие коронавируса. По его словам, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса. Министр подчеркнул, разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.

Две прогрессивные технологии

Чепурнов заявил, что сегодня наиболее эффективной разработкой в части препаратов, способных прервать развитие коронавируса, считается технология ингибиторов протеаз. Он отметил, что подобный метод лечения использовался в лечении гепатита С, где хорошо себя показал.

«Когда вирус попадает в клетку и начинает с ее помощью выстраивать свои белки, он их выстраивает в сплошную ленту. После этого протеазы, которые в большинстве случае записаны в его геноме, ее разрезают на конкретные правильные белки, из которых затем комплектуются вирусы. Если ингибировать, то есть остановить эти протеазы, то тогда вот эта лента останется лентой, и не из чего будет формироваться новым вирионам. Вот такой подход на сегодняшний день представляется наиболее толковым, он себя хорошо показал», — разъяснил иммунолог.

О разработке препарата на основе технологии ранее заявляли США, сообщил Чепурнов. По его сведениям, лекарство уже прошло вторую и третью этапы разработки.

Вторая технология, развитие которой, как представляется ученому, может дать хорошие результаты, это разработка препарата на основе малых интерферирующих РНК. «Это еще одна технология. Интерферирующих РНК, то есть небольшие участки РНК, которые заступая на информационную РНК самого коронавируса, блокируют его считывание, таким образом парализуют воспроизводство вируса», — рассказал Чепурнов.

Он сообщил, что о разработке такого типа ранее сообщала экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Технологию на основе малых интерферирующих РНК ранее применяли только в исследовательских работах и пока говорить о ее эффективности не представляется возможным, резюмировал иммунолог. «Никто по этому пути пока не пошел, кроме Скворцовой. Что получится мы увидим на практике», — высказался он.

12 ноября в России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения коронавируса — он называется «Арепливир», до конца года препарат уже поступит в больницы. В компании-разработчика «Промомед» рассказали, что они первые смогли создать инъекционную форму фарапиравира, несмотря на то что порошок не растворяется в воде.