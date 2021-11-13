Раскрыты особенности лечения COVID-19 с разной степенью тяжести

Глава центра Гамалеи Гинцбург: лекарства от COVID для тяжелых больных дают в виде жидкости

Директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС раскрыл особенности лечения пациентов с коронавирусом при разной степени тяжести заболевания.

По словам главы центра, лекарства от COVID-19 для тяжелых больных предполагаются в виде жидкости, для средних и легких — дают в виде таблеток. Однако этот вопрос зависит и от фармакокинетики. «Окончательного понимания нет», — сказал специалист.

Также Гинцбург подчеркнул, что этот вопрос во многом зависит от степени тяжести больного: для тяжелобольных предпочтительны инъекционные формы препаратов, а также капельницы. В случае более легкой формы обычно назначаются таблетки.

«Это еще зависит от фармакокинетики, соответственно, той химии, которую вводишь — насколько она усваивается? Как ее надо вводить? Но это уже более тонкий момент», — заключил он.

Ранее в России зарегистрировали «Арепливир» — первый отечественный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. В пресс-службе разработчика — ГК «Промомед» подчеркнули, что препарат поступит в больницы всех регионов России до конца года.