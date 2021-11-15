В России выявили 38 420 случаев коронавируса

За предыдущие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 109 094. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 15 ноября.

38 420 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 38 823 случая заражения.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3789), Санкт-Петербурге (2968) и в Московской области (2666). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14 случаев), Чукотском автономном округе (20 случаев), в Республике Калмыкия и Магаданской области (39 случаев).

За сутки скончались 1 211 пациентов с COVID-19, всего с начала панемии умерли 256 597 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 27 972, общий — 7 812 557.

По данным оперштаба на 12 ноября, коллективный иммунитет в России возрос до 49 процентов. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 57 961 578 человек.