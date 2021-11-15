Иммунолог спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета в России

Иммунолог Крючков: коллективный иммунитет к COVID-19 в России можно достичь к апрелю

За счет законодательной инициативы о введении QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля 2022 года коллективного иммунитета на уровне 80 процентов можно будет достичь в апреле. Такие сроки спрогнозировал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщают «Известия».

«Все будет зависеть от приверженности населения вакцинации. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку», — заявил Крючков.

Он добавил, что если коллективного иммунитета не получится достичь в апреле-мае, то на показатель в 80 процентов удастся выйти к лету.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует. Помимо этого, согласно инициативе, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.