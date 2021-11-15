В России изменились требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях — количество их участников при наличии QR-кодов разрешено увеличить до 70 процентов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу с понедельника, 15 ноября. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, число участников мероприятия рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения. QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции должны быть не только у гостей, но и у работников мероприятия.

Кроме того, организаторы мероприятий должны отправить заявку на их проведение в органы исполнительной власти региона. Решение о его проведении местные власти должны принимать по согласованию с главным санитарным врачом.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.

С введением QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории страны будет объявлен переходный период, действующий до 1 февраля 2022 года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, введение мер по QR-кодам из-за распространения COVID-19 относится к гражданам старше 18 лет и не коснется детей и подростков.