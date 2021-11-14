Гинцбург рассказал об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Гинцбург привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы. Он отметил, что полностью согласен с позицией европейцев. «Это уголовное преступление, за которое надо карать», — резюмировал глава центра.

Ранее Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат.

До этого о поддельных сертификатах о вакцинации о QR-кодах высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России

