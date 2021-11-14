В России выявили 38 823 случая коронавируса

За предыдущие сутки в России выявили 38 823 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 070 674. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 14 ноября.

38 823 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 123 случаев инфицирования.

Больше всего заражений выявили в Москве (3734), Санкт-Петербурге (3144) и в Московской области (2955). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (20 случаев) и в Магаданской области (39 случаев).

За сутки скончались 1 219 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 255 386 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 29 821, общий — 7 784 585.

По данным оперштаба на 12 ноября, коллективный иммунитет в России возрос до 49 процентов. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привито 57 961 578 человек.

