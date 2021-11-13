В России пятый день подряд умерли более 1200 пациентов с COVID-19

В России пятый день подряд выявили более 1200 смертей пациентов с коронавирусом — 1241

В России пятый день подряд фиксируют новый антирекорд по смертям от коронавируса. За последние сутки от COVID-19 умерли более 1200 инфицированных пациентов — 1241. Соответствующие данные опубликованы в субботу, 13 ноября, в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

1241 смертей пациентов с COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

Днем ранее, 12 ноября, умерли 1235 человек. 11 ноября были зарегистрированы рекордные 1237 летальных исходов, а 10 ноября число погибших среди пациентов с коронавирусом составило 1239. Всего с начала пандемии скончались 254 167 человек, выздоровели 7 754 764 пациента.