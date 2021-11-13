Врач рассказал об одном из самых опасных последствий коронавируса

Сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов заявил, что тромбозы являются наиболее ярким и одним из самых опасных последствий коронавируса. Они приводят к летальному исходу даже после острой фазы болезни, сообщает РИА Новости.

Врач рассказал, что тромб в организме человека выполняет защитную роль. Своевременное свертывание крови помогает останавливать кровотечение из ран. При COVID-19 механизмы тромбообразования запускаются вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки.

«Здесь виновны и воспалительные процессы, которые вызывают целый каскад неблагоприятных реакций, и обезвоживание пациента, и даже снижение обыкновенной активности», — подчеркнул флеболог.

Тромбозы более характерны для тяжелых и среднетяжелых вариантов течения коронавируса. «Но в то же время риск тромбообразования сохраняется и после перенесенной новой коронавирусной инфекции, на протяжении некоторого времени», — объяснил хирург.