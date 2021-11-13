За предыдущие сутки в России выявили 39 256 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 031 851. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 13 ноября.

Днем ранее в стране зафиксировали 40 123 новых инфицированных.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273) и в Московской области (2891). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18), Ненецком автономном округе (16) и в Магаданской области (34).

За сутки скончались 1241 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 254 167 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 33 802, общий — 7 754 764.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года. Согласно поправкам, россияне, имеющие QR-код о прививке или переболевшие COVID-19, будут иметь возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли.