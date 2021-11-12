В России выявили 40 123 новых случая коронавируса

В России за предыдущие сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 992 595. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 12 ноября.

40 123 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 40 759 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5183), Санкт-Петербурге (3421) и в Московской области (2726). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18) и в Магаданской области (37 случаев).

За сутки скончались 1 235 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 252 926 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 33 645, общий — 7 720 962.

По состоянию на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в России достиг 48 процентов, сообщает оперштаб. Полностью от COVID-19 привито 57 256 745 человек.