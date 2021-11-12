В Госдуме заявили о готовности оперативно рассмотреть законопроекты о QR-кодах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявил о готовности оперативно рассмотреть правительственный законопроект об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев, передает ТАСС.

По его словам, именно комитет по безопасности и противодействию коррупции выступит профильным по данному законопроекту. Также он подчеркнул, что предложенные изменения «позволят повысить уровень безопасности граждан при посещении мест массового пребывания».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что при введении QR-кодов в транспорте и общественных местах на территории России будет объявлен переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. По ее словам, российское правительство уже внесло в Госдуму проекты поправок касательно использования QR-кодов. Предполагается, что подобные меры будут действовать в регионах до 1 июня 2022 года. Нововведения не касаются аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости.

По состоянию 12 ноября известно, что в России за минувшие сутки выявили 40 123 случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии достигло 8 992 595.