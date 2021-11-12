Стали известны тексты внесенных законопроектов о QR-кодах

Опубликованы тексты законопроектов о QR-кодах в самолетах и поездах

Стали известны тексты законопроектов, предусматривающие ввод QR-кодов в самолетах и поездах России. Изменения в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» и в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В первом документе предполагается обязательное предъявление QR-кода при посещении общественных мест. Определять их перечень будут главы регионов.

«Законопроект разработан в целях создания равного доступа граждан к мероприятиям и объектам при введении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроект не будет регулировать работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. Согласно документу, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.

Во втором документе предлагается дополнить Воздушный кодекс России и Федеральный закон от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» нормами, которые предусматривают регулирование порядка предоставления гражданам транспортных услуг при распространении COVID-19.

«Законопроектом предлагается установить с даты, определенной решением Правительства Российской Федерации, порядок допуска граждан к услугам авиационного и железнодорожного транспорта при наличии документации, подтверждающей наличие профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, медицинского противопоказания к проведению профилактической прививки и (или) перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией», — говорится в пояснительной записке к документу.

Даты начала продаж билетов на поезда и самолеты по новым правилам пока нет.

Ранее источник РБК рассказал о готовящихся в России законопроектах о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Позднее этот факт подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.