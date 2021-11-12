Голикова ответила на вопрос о мерах по QR-кодам из-за COVID-19 для подростков

Вице-премьер Голикова: меры по QR-кодам из-за COVID-19 не затронут детей и подростков

Меры по QR-кодам из-за распространения коронавируса не коснутся детей и подростков, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя соответствующий вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что все озвученные правительством меры относятся к гражданам старше 18 лет. Кроме того, вице-премьер рассчитывает, что в России удастся достигнуть коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов до лета.

12 ноября правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.

Первый документ предполагает обязательное предъявление QR-кода посетителями общественных мест. Предполагается, что их перечень будут определять главы регионов. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует. Также, согласно инициативе, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.