Голикова рассказала о регионах со сниженным уровнем заболеваемости COVID-19

Только в шести российских регионах снижается уровень заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

По ее мнению, люди ежедневно умирают от COVID-19 из-за несоблюдения ограничительных мер и отказа от вакцинации. «Более 90% показателя избыточной смертности за последние 9 месяцев приходится на коронавирус», — отметила вице-премьер.

Голикова призвала сохранить позитивный тренд на снижение темпов заболеваемости коронавирусом.

Ранее вице-премьер рассказала, что медицинские работники в России болеют с большим напряжением.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России скончались 1 235 пациентов с COVID-19. За все время пандемии число умерших от коронавируса достигло 252 926.