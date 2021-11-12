Минздрав пообещал активировать сертификаты в день ревакцинации «Спутником Лайт»

Кузнецов: при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки

Сертификат при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, пообещал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передает ТАСС.

«Если говорить про повторную вакцинацию или вакцинацию ранее переболевших "Спутником Лайт", то в этих случаях сертификат о вакцинации начинает действовать в день прививки», — подчеркнул он.

Кузнецов уточнил, что при первичной вакцинации препаратом сертификат активируется через 21 день после инъекции. Такой же срок для получения документа нужно выждать при выборе «Спутника V» или других двухкомпонентных вакцин.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков рассказал, что Россия вышла на производство 150 миллионов комплектов вакцин от коронавируса в квартал. По его словам, текущих объемов выпуска препаратов хватит, чтобы покрыть собственные потребности и для экспорта.