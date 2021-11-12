Голикова обратилась к россиянам после предложения кабмина о QR-кодах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России и то, как закончится текущий год и начнется следующий, зависит исключительно от ее жителей. На брифинге о мерах по борьбе с COVID-19, трансляцию которого вел РБК, Голикова также отметила, что ряд ограничений возможно не будет введен.

«Если все меры безопасности будут нами, как гражданами Российской Федерации, осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется. Это целиком зависит от нас с вами», — сказала вице-премьер.

Голикова напомнила россиянам, что в борьбе с коронавирусом правительство и граждане России являются партнерами. Она подчеркнула, что гражданам ничего не навязывается. «Мы с вами вместе должны одинаково переживать за близких, друзей и за страну в целом», — заключила она.

12 ноября правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. В соответствии с этим кабмин внес в Госдуму два законопроекта.

Первый документ предполагает обязательное предъявление QR-кода посетителями общественных мест, перечень которых определят главы регионов. Работу общественного транспорта, аптек, магазинов с товарами первой необходимости законопроект не регулирует. Согласно второму документу, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.