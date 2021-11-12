Голикова рассказала о доле COVID-19 в избыточной смертности

Голикова: доля COVID-19 в избыточной смертности за девять месяцев превышает 90%

Доля коронавируса среди причин избыточной смертности в России за девять месяцев 2021 года превышает 90 процентов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Мы, к сожалению, фиксируем достаточно серьезные показатели смертности», — заявила вице-премьер.

Она подчеркнула, что из общего количества избыточной смертности в России за девять месяцев текущего года 91,2 процента приходится на COVID-19.

Вице-премьер добавила, что это серьезно влияет как на потерю каждой семьи, так и на демографическую ситуацию в стране.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зафиксировали 1235 смертей пациентов с COVID-19. Общее число погибших за все время пандемии достигло 252 926.