В России воспользуются искусственным интеллектом для контроля эпидемий

Роспотребнадзор решил внести поправки, чтобы воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ) для контроля ситуаций с эпидемиями. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ведомство.

Поправки в России необходимы для развития подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта.

Также ведомство планирует отслеживать и прогнозировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах и определять уровни риска, принимать нормативные акты на основе этой работы. «Чтобы не допустить в стране новых эпидемий, важно не пропустить новые и опасные вирусы через границу», — отмечает издание.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что системы, связанные с введением QR-кодов для борьбы с распространением COVID-19, уже показали свою эффективность за рубежом. По ее словам, повсеместное использование сертификатов о вакцинации поможет обеспечить безопасность россиян, а также достигнуть коллективного иммунитета.