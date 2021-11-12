В Роспотребнадзоре оценили эффективность системы QR-кодов на примере Китая

Cистемы, связанные с введением QR-кодов для борьбы с распространением COVID-19, уже показали свою эффективность за рубежом, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РЕН ТВ.

По ее словам, повсеместное использование сертификатов о вакцинации поможет обеспечить безопасность россиян, а также достигнуть коллективного иммунитета. Эксперт привела в пример Китай, где впервые были введены эти коды. Система QR-кодов работала в приложении WeChat, через которое китайцы совершают платежи, путешествуют в общественном транспорте и «без которого жить не могут».

«Это помогало бороться с пандемией, предотвращать во время локдауна несанкционированные выходы в город и, конечно же, помогало отслеживать цепочку контактов вплоть до шестого», — оценила меры против коронавируса на примере Китая представитель ведомства.

По словам специалиста, в России сейчас решаются сразу две проблемы: борьба с пандемией и увеличение количества зараженных. «Последний опыт европейских стран доказывает, что допуск по QR-кодам в общественные места, транспорт — он себя оправдывает. Потому что это блокирует распространение коронавируса», — объяснила она.

В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и места розничной торговли с предъявлением QR-кода. Для доступа на эти территории они также могут использовать справку о том, что переболели COVID-19 или медицинский отвод от вакцинации.