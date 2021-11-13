Число заразившихся коронавирусом в России превысило девять миллионов

С начала пандемии количество заболевших коронавирусом в России составило 9 млн человек

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в России превысило девять миллионов человек и составило 9 031 851, об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране выросло за сутки на 39 256 человек. В относительном выражении прирост составил 0,44 процента. Днем ранее в стране зарегистрировали 40 123 новых инфицированных. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4185), Санкт-Петербурге (3273) и Московской области (2891).

Кроме того, в России пятый день подряд фиксируют новый антирекорд по смертям от коронавируса. За последние сутки от COVID-19 умерли более 1200 инфицированных пациентов — 1241.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.