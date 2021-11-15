В Москве началась запись на экспресс-тестирования на COVID-19 онлайн

Заммэра Ракова: москвичи с 15 ноября могут онлайн записаться на экспресс-тест на COVID-19

С 15 ноября в Москве можно записаться на экспресс-тестирование на COVID-19, которое проходит в 71 пунктах диагностики, онлайн. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте правительства Москвы.

Записаться на экспресс-диагностику можно через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или на сайте. В заявке будет необходимо указать личные данные и номер полиса ОМС или СНИЛС — такую же информацию москвичи заполняют от руки в пунктах тестирования.

Ракова рассказала, что после заполнения заявления человек получит QR-код, который нужно будет предъявить в точке экспресс-диагностики. При этом, отметила она, москвичи по-прежнему могут заполнить бумажную заявку и прийти на скрининг без записи.