Мурашко оценил число россиян с COVID-19 в тяжелом состоянии

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло в регионах России. Такую оценку развития пандемии коронавируса дал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Министр рассказал, что в настоящее время порядка 246 тысяч человек находятся в российских стационарах. Максимальный рост пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции за неделю отмечен в Сахалинской, Тверской, Амурской и Саратовской областях, а также в Туве, Севастополе, Хакасии и Калмыкии.

Ранее Мурашко заявил, что конец осени и зима в России будут непростым периодом для здравоохранения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Он добавил, что российское здравоохранение на фоне роста числа новых случаев коронавируса выстоит, но при этом его эффективность может снизиться.

Глава Минздрава отметил, что QR-коды показали свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мурашко привел статистику, согласно которой в стране за прошедшую неделю доля пациентов, которые лечатся от COVID-19, снизилась на 7,5 процента.