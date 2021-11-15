Мурашко оценил эффективность QR-кодов в России

QR-коды показали свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность», — заявил министр здравоохранения во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Кроме того, он отметил, что в стране за прошедшую неделю доля пациентов, которые лечатся от COVID-19, снизилась на 7,5 процента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов российскими регионами подтверждает актуальность регулирования данной сферы.