Познер захотел жестких мер против COVID-19

Ведущий Первого канала Владимир Познер поддержал ужесточение мер для борьбы с распространением COVID-19 в России. Об этом журналист заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Познер рассказал, что вернулся из заграничной поездки и убедился, что в западных странах действуют куда более жесткие коронавирусные ограничения, которые он хотел бы ввести и в России. Например, по его словам, за границей нельзя зайти ни в одно общественное место, в том числе в общественный транспорт, без QR-кода.

«Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», — заявил телеведущий.

Ранее Познер прокомментировал предложение президента Владимира Путина отказаться от обязательной вакцинации. Телеведущий заявил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом она не должна быть принудительной на законодательном уровне. Он предложил создать в России такие условия, при которых жить без прививки от коронавируса было бы тяжело.