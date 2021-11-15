Попова оценила эффективность ограничительных мер против COVID-19 в России

Попова: принятые в России меры против распространения COVID-19 стабилизируют эпидситуацию

Меры против распространения COVID-19, которые приняты в России, эффективны, они помогают стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

Главный санитарный врач пояснила, что меры позволяют сдерживать развитие тяжелых форм болезни у пациентов с COVID-19, а также снижать прирост заболеваемости.

Попова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась впервые за два месяца. В девяти российских регионах фиксируется снижение числа новых случаев с 2 до 23 процентов.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 среди россиян старше 65 лет не снижается. Попова призвала максимально быстро провести прививочную кампанию для этой категории жителей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что

ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но в некоторых регионах удалось снизить темпы роста заболеваемости. Это произошло благодаря режиму нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент Владимир Путин, считает он.

