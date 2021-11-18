Кардиолог раскрыл пульс для срочного вызова скорой

Врач-кардиолог Юрий Конев раскрыл, при каком пульсе нужно срочно вызывать скорую помощь. Он рассказал «Пятому каналу», что при высокой частоте сердечных сокращений (ЧСС) не следует пытаться самостоятельно ее снизить.

Вызывать скорую следует, когда ЧСС вовсе не определяется или превышает 150 ударов в минуту, пояснил врач.

По словам кардиолога, если пульс в спокойном состоянии составляет более 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа не снижается, то стоит обратиться к специалисту. Он также отметил, что высокая ЧСС у молодых, скорее всего, связана с регуляцией нервной системы. При этом у пожилых людей это свидетельствует о нарушениях деятельности сердца.

«Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — пояснил Конев.

Для тренировки сердечно-сосудистой системы он порекомендовал меньше ездить на машине и больше двигаться, например, ходить не менее 10 тысяч шагов в день. Кроме того, специалист призвал плавать в бассейне, чтобы повышать выносливость сердца.

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