В российском регионе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Власти Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для местных пожилых жителей. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Елены Бабуры. Его публикует на своем сайте региональный Роспотребнадзор.

Согласно документу, обязательная вакцинация затронет граждан с заболеваниями бронхолегочной системы, а также сердечно-сосудистыми патологиями.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусом, во вторник, 16 ноября, в Калининградскую область поступило 579 234 комплекта доз вакцины от COVID-19.

Ранее аналогичные меры ввели власти Кировской области. В регионе обязали привиться гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания.