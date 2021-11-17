В еще одном российском регионе ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей старше 60

В Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса для жителей старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В оперштабе Хабаровского края пояснили, что такое решение принято из-за роста числа новых случаев COVID-19 в российском регионе. Уровень заболеваемости среди жителей старше 65 лет превышает эпидпорог на 67 процентов, подчеркнули в ведомстве.

Для расширения массовой вакцинации в крае открыли два круглосуточных прививочных пунктов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили в правительстве.