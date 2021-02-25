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Собянин допустил смягчение ограничений для пожилых москвичей

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска. По его словам, вскоре их могут перевести в рекомендации, заявил он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

В частности, речь идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте. «С учетом снижения роста заболеваемости в городе, надеюсь, что эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные», — сказал он. Мэр выразил надежду, что пожилые жители столицы продолжат активную вакцинацию, чтобы защитить себя от заболевания.

В течение одного-двух месяцев московские власти могут снять ряд других ограничений, добавил Собянин. Однако это будет возможно только в том случае, если тенденция к снижению числа госпитализируемых с коронавирусом сохранится.

Ранее Собянин сообщил, что часть ограничительных мер в Москве, введенных в связи с пандемией коронавируса, могут снять в ближайшие один-два месяца. В частности, речь идет о запрете на проведение фестивалей.

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