Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве обнадеживающей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице обнадеживающей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

Собянин отметил, что в Москве продолжается снижение выявляемости болезни и госпитализаций, а также уменьшение числа тяжелых пациентов, которые все еще находятся в больнице. «Просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься», — добавил он.

По последним данным, за все время в Москве было выявлено более 964,6 тысячи случаев COVID-19. Из них более 880,7 тысячи пациентов уже вылечились. Город находится на первом месте в стране по количеству заболевших за весь период пандемии.