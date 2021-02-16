Собянин рассказал о выдержавшем пандемию московском туризме

Московская туристическая отрасль перенесла испытания коронавирусом и выдержала, с началом года началось восстановление индустрии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», — написал градоначальник.

По его словам, в ходе новогодних выходных Москву посетили 1,9 миллиона путешественников, и это «внушает некоторый оптимизм». Средняя загрузка городских отелей увеличилась на 25-30 процентов, находящиеся в центре недорогие гостиницы с рейтингом три и четыре звезды были заполнены на 50-60 процентов.

Собянин отметил, что в течение 2020 года власти помогали туристическим организациям пережить пандемию. Весной-осенью в 42 крупных отелях расселили в общей сложности девять тысяч медработников, работавших с зараженными коронавирусом. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции.

В прошлом году был открыт культурный и туристи­ческий атлас #Москвастобой с лекциями и виртуальными экскурсиями по столице, а также запущен туристи­ческий сервис RUSSPASS, который позволяет выбрать маршрут и отель, купить билеты. Для детей заработал проект образовательного туризма «Город откры­тий». «Все эти проекты оказались востребованными и подтолкнули многих людей принять решение и приехать в Москву», — подчеркнул мэр.

После отмены пропускного режима в город начали понемногу приезжать туристы. В общей сложности за 2020 год в Москве побывали 12,8 миллиона гостей из разных регионов страны. Это больше, чем объем внутреннего турпотока в Берлине за тот же период (11,1 миллиона поездок), Стамбула (7,4 миллиона) и Сеула (семь миллионов). Общий доход столичного бюджета от туризма составил 77,7 миллиарда рублей.