Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19

С 16 ноября в России выдают новые сертификаты о прививке против COVID-19

Со вторника, 16 ноября, россиянам начали выдавать новые бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, пишет РБК.

За новым образцом документа граждане России могут обратиться в многофункциональные центры. Получить сертификат также могут переболевшие коронавирусом и те, у кого есть противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Услуга будет актуальна для тех, кто не зарегистрировался на портале госуслуг и не может распечатать полученный на сервисе сертификат о получении прививки.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждало способы изменить сертификаты о вакцинации от коронавируса. В ведомстве полагают, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19 поможет сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды. добавление фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19 поможет сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.