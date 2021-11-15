Купившие QR-коды москвичи бросились за реальными прививками в частные клиники

На фоне роста числа заболеваемости COVID-19 в России владельцы купленных сертификатов и QR-кодов о вакцинации бросились за реальными прививками. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.

По словам собеседника издания, в государственных больницах владельцы купленных сертификатов не могут сделать прививку, из-за того, что их данные уже внесены в федеральный регистр о вакцинации. Если запись уже есть, то повторный укол медики делают только через полгода, поэтому москвичи обращаются в частные клиники.

В одной из коммерческих медицинских сетей столицы рассказали, что в последнее время поступают заявки о вакцинации от пациентов, купивших сертификаты. Таких людей прививают, не внося изменений в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему города Москвы (ЕМИАС). При этом пациент платит только за прием терапевта, но не за прививку. QR-коды таких пациентов будут действовать только в течение срока их купленного сертификата.

Как пишет Forbes, в другой негосударственной клинике заявили, что прививки людям с купленным сертификатом о вакцинации не делают.

По просьбе издания, социальная сеть «Врачи РФ» провела опрос среди 30 терапевтов частных клиник. Четверо из них заявили, что сталкивались с вакцинацией людей купивших сертификат, 21 человек ответил, что такого не было в их практике, семеро заявили, что «такие случаи исключены» из-за проверок федерального регистра.

При этом пять врачей ответили, что с такой просьбой к ним обращаются единицы пациентов, один человек заявил о сотнях обращений, а 26 респондентов ответили, что в их медучреждения таких запросов не поступало. На вопрос, если ли у медиков знакомые, купившие сертификаты о вакцинации от коронавируса, 14 человек ответили положительно.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Гинцбург привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые разрешены в Европейском союзе (ЕС), полагается шесть лет тюрьмы.