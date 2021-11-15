Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что заболеваемость COVID-19 в городе падает уже вторую неделю. Его слова в понедельник, 15 ноября, приводит ТАСС.

Градоначальник отметил, что за прошлую неделю число новых случаев заражения коронавирусом упало на 23 процента, а госпитализация стало меньше на 19 процентов. Собянин назвал это хорошим трендом.

За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса. Больше всего выявили в Москве — 3789. Общее число заражений по стране с начала пандемии достигло 9 109 094.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости COVID-19 будет наблюдаться в стране до февраля 2022 года.