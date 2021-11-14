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Иммунолог назвал срок окончания роста заболеваемости коронавирусом

Иммунолог Болибок: рост заболеваемости COVID-19 продлится до февраля 2022 года
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продлится до февраля 2022 года. Такой срок в беседе с URA.RU назвал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, эти сроки окончания роста заболеваемости COVID-19 будут применимы в том случае, если дельта-вариант коронавируса будет себя вести так же, как уханьский. «Если смотреть предыдущие волны, то от пика до снижения проходило месяца три. У нас был пик — декабрь 2020 года, а окончательное снижение было в марте. Январь, февраль, март — три месяца. Если будет также, то к февралю будет цифра», — пояснил Болибок.

При этом иммунолог подчеркнул, что время начала новой волны коронавируса будет зависит от того, как долго будет держаться иммунитет к дельта-штамму. К примеру, волны заражения уханьским вариантом COVID-19 следовали с интервалом в семь месяцев, рассказал Болибок, что соответствует представлениям об иммунитете. «Про дельта-штамм пока этого сказать невозможно. Потому что мы не знаем, сколько именно после перенесенного дельта-штамма держится иммунитет», — добавил он.

Со специалистом согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Эксперт отметил, что прогнозы о снижении заболеваемости сейчас очень затруднительно сделать. По его словам, с лета 2021 года идет плато с высоким уровнем как заболеваемости, так и смертности, а осенью начался рост от плато. Заразность дельта-варианта коронавируса в два или более раза выше, по сравнению с нулевым штаммом, поэтому волны, возможно, будут резче, хотя спады тоже будут. «Не будем прививаться, будет очень плохо все», — заключил профессор.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки в России выявили 38 823 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 070 674. За сутки скончались 1219 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 255 386 человек.

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