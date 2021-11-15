Вирусолог оценил возможность комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность комбинации вакцины от коронавирусу «Спутник V» и вакцины от гриппа. По его мнению, одновременное введение разных препаратов практикуется, но вопрос о том, усиливают ли действие друг друга «Спутник V» и вакцина от гриппа, требует обстоятельного изучения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые результаты исследований показывают, что комбинация вакцин от COVID-19 «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.

Комплексные вакцины существуют давно, рассказывает Нетесов: это и корь-паротит-краснуха, и коклюш-дифтерия-столбняк, где одновременно вводятся компоненты сразу трех вакцин. Одновременное введение вакцин может усилить их эффект, однако «чтобы доказать, что это действительно усиливает или хотя бы не мешает друг другу, надо провести определенный набор экспериментов, поэтому слово “может” здесь является лишним, критерий истины — это эксперимент», подчеркивает вирусолог.