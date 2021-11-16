В России задумали изменить сертификаты о вакцинации от коронавируса

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждало способы изменить сертификаты о вакцинации от коронавируса. Их могут дополнить фотографиями граждан, пишут «Известия».

В Минцифры полагают, что добавление фотографии в сертификат о вакцинации от COVID-19 поможет сократить очереди в общественных местах, где скоро начнут требовать QR-коды. Таким образом, проверяющим не придется сверять данные документа с паспортами. Мера, которую задумали принять в ведомстве, сделает проход по QR-кодам удобнее.

Сейчас в QR-коде не отражаются персональные данные, поэтому сличать сертификат с паспортом необходимо, считает источник «Известий». Если в документ добавят фотографию, то такая процедура перестанет быть нужной. Допускается, что снимок могут брать из Единой биометрической системы (ЕБС).

Гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов заявил, что дополнение QR-кодов фотографиями россиян является позитивной идеей. По его словам, опыт других стран показывает, что «крайне утомительно» постоянно предъявлять смартфон и паспорт в общественных местах.

«Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ», — заключил Анкилов.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.